மாவட்ட செய்திகள்

மின்மோட்டார் வைத்து உறிஞ்சினால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு மாநகராட்சி அதிகாரி எச்சரிக்கை + "||" + Drinking the drinking water if absorbed by the electrocardiogram

மின்மோட்டார் வைத்து உறிஞ்சினால் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு மாநகராட்சி அதிகாரி எச்சரிக்கை