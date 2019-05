மாவட்ட செய்திகள்

குந்துகோல் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளரை ஆதரித்துமுதல்-மந்திரி குமாரசாமி இன்று பிரசாரம் + "||" + Kundukol is supporting the Congress candidate Kumaraswamy campaign today

குந்துகோல் தொகுதி காங்கிரஸ் வேட்பாளரை ஆதரித்துமுதல்-மந்திரி குமாரசாமி இன்று பிரசாரம்