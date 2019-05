மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால்பா.ஜனதா ஆட்சி அமையும் சூழல் உருவாகும்எடியூரப்பா நம்பிக்கை + "||" + If you win the election The atmosphere of the BJP will be created Ediyapurappa belief

இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால்பா.ஜனதா ஆட்சி அமையும் சூழல் உருவாகும்எடியூரப்பா நம்பிக்கை