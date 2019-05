மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாநகரில் பல பஸ் நிறுத்தங்களில் நிழற்குடை இல்லாததால் வெயிலில் தவிக்கும் மக்கள் + "||" + Many bus stops in the Tirupur metropolis are not in the shadows

திருப்பூர் மாநகரில் பல பஸ் நிறுத்தங்களில் நிழற்குடை இல்லாததால் வெயிலில் தவிக்கும் மக்கள்