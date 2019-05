மாவட்ட செய்திகள்

நடந்து முடிந்த தேர்தலில் 40 சதவீத அரசு ஊழியர்கள் வாக்களிக்கவில்லை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கூட்டணி தகவல் + "||" + 40 percent of government employees did not vote in the ongoing election

நடந்து முடிந்த தேர்தலில் 40 சதவீத அரசு ஊழியர்கள் வாக்களிக்கவில்லை தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கூட்டணி தகவல்