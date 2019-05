மாவட்ட செய்திகள்

எனது வெற்றி நிச்சயம்: ராகுல்காந்தி மீது மக்கள் அதிக நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர் - வைத்திலிங்கம் பேட்டி + "||" + My success is sure: People have more confidence in Rahul Gandhi - Waithilingham

எனது வெற்றி நிச்சயம்: ராகுல்காந்தி மீது மக்கள் அதிக நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர் - வைத்திலிங்கம் பேட்டி