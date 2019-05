மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை அருகே உயர் மின் கோபுரத்தில் தூக்குப்போட்டு வாலிபர் தற்கொலை + "||" + The suicide of the young man hangs in a high power tower near the marriage hall

மணப்பாறை அருகே உயர் மின் கோபுரத்தில் தூக்குப்போட்டு வாலிபர் தற்கொலை