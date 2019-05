மாவட்ட செய்திகள்

மழையின்மை-கொளுத்தும் வெயிலால் பாபநாசம் அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 1 அடி குறைந்தது + "||" + Drought Scorching Sunlight Papanasam Dam Water level is reduced to 1ft in one day

