மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய, மாநில அரசு பணிகளில் தமிழ் பாடம் பயின்றவர்களுக்கே வேலை என்று ஆணை பிறப்பிக்க கோரிக்கை + "||" + Request to issue a decree to work for those who are studying in the central and state governments Tamil language

மத்திய, மாநில அரசு பணிகளில் தமிழ் பாடம் பயின்றவர்களுக்கே வேலை என்று ஆணை பிறப்பிக்க கோரிக்கை