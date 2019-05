மாவட்ட செய்திகள்

அரூர் அருகே புள்ளிமான் வேட்டையாடியவர் பிடிபட்டார் ரூ.25 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + Near Aroor Tumkant hunter was caught in a fine of Rs 25 thousand

