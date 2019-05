மாவட்ட செய்திகள்

கொடைரோடு அருகே துணிகரம், தலைமை ஆசிரியர் வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு + "||" + The cloak near the guards, Head teacher home jewelry, money theft

கொடைரோடு அருகே துணிகரம், தலைமை ஆசிரியர் வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு