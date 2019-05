மாவட்ட செய்திகள்

மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஆட்டோ டிரைவருக்கு ஆயுள் தண்டனை - திருப்பூர் மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + The auto driver was sentenced to life imprisonment for raping a daughter - Tirupur Womens Court verdict

மகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில் ஆட்டோ டிரைவருக்கு ஆயுள் தண்டனை - திருப்பூர் மகளிர் கோர்ட்டு தீர்ப்பு