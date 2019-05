மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணும் பணிகளில் 306 பேர் ஈடுபட உள்ளனர் கலெக்டர் சாந்தா தகவல் + "||" + Collector Shantha informed that 306 people are involved in the vote count

வாக்கு எண்ணும் பணிகளில் 306 பேர் ஈடுபட உள்ளனர் கலெக்டர் சாந்தா தகவல்