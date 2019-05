மாவட்ட செய்திகள்

சோழவரம் அருகேடாஸ்மாக் கடை சுவரில் துளை போட்டு மதுபாட்டில்கள் திருட்டுலாக்கரை உடைக்க முடியாததால் ரூ.2 லட்சம் தப்பியது + "||" + Put the hole in the wall of the shop Theft of alcohols

சோழவரம் அருகேடாஸ்மாக் கடை சுவரில் துளை போட்டு மதுபாட்டில்கள் திருட்டுலாக்கரை உடைக்க முடியாததால் ரூ.2 லட்சம் தப்பியது