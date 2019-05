மாவட்ட செய்திகள்

அரூர் அருகே புது கொக்கராப்பட்டியில் குடிநீருக்காக காலிக்குடங்களுடன் காத்து கிடக்கும் பொதுமக்கள் + "||" + Civilians waiting for vacation in the new Kokkrabappatti town near Aroor

