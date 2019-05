மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி ஆயுதபடை மைதானத்தில் பள்ளி, கல்லூரி வாகனங்கள் தணிக்கை தொடங்கியது + "||" + Krishnagiri began to audit the school and college vehicles in Armedabad Maidan

கிருஷ்ணகிரி ஆயுதபடை மைதானத்தில் பள்ளி, கல்லூரி வாகனங்கள் தணிக்கை தொடங்கியது