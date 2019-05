மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர்- கேரள மலைப்பாதையில், லாரிகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து - 2 டிரைவர்கள் காயத்துடன் உயிர் தப்பினர் + "||" + On the hills of Kollaloor- Kerala, The lorries face to face Collision accident

