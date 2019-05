மாவட்ட செய்திகள்

மிரட்டல் விடுப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் வீட்டை காலி செய்து விட்டு சொந்த ஊருக்கு செல்வோம்; வாடகைக்கு குடியிருப்போர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு + "||" + If we do not take action against the blackmailers, we will go to our hometown Tenants rent Petition in collector's office

மிரட்டல் விடுப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் வீட்டை காலி செய்து விட்டு சொந்த ஊருக்கு செல்வோம்; வாடகைக்கு குடியிருப்போர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு