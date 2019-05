மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்குடி அருகே அண்ணன் மீது மண்எண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்த தம்பி கைது தாயிடம் தகராறு செய்ததால் ஆத்திரம் + "||" + Near Karaikudi The brother who laid fire on his brother was arrested Because she disputes with her mother

