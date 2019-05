மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரிகளில் மருந்து, மாத்திரைகளை கால, அளவு குறிப்பிட்டு நோயாளிகளுக்கு வழங்க வேண்டும்; நாம் தமிழர் கட்சி கோரிக்கை + "||" + Drugs and pills in government hospitals The duration and size should be given to patients We request the Tamil party

