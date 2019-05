மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடியில் கடந்த 4 நாட்களாக குடிநீர் வினியோகம் செய்யாததால் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + In paramakkudi The public has not been drinking water since last 4 days

