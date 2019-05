மாவட்ட செய்திகள்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் பஞ்சப்பிரகார திருவிழா திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் + "||" + The Panuppakaraka festival was celebrated at the Samayapuram Mariamman temple

