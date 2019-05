மாவட்ட செய்திகள்

கல்வி மேலாண்மை டிஜிட்டல் முறை திட்டம் அமல்: ஜூன் மாதம் முதல் பள்ளி மாணவர், ஆசிரியர் வருகை ஆன்லைனில் பதிவு + "||" + Educational Management Digital Mode Program Implementation: The first school student in June, the teacher's visit online is recorded

கல்வி மேலாண்மை டிஜிட்டல் முறை திட்டம் அமல்: ஜூன் மாதம் முதல் பள்ளி மாணவர், ஆசிரியர் வருகை ஆன்லைனில் பதிவு