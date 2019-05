மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் தமிழ் தெரியாதவர்களை ரெயில்வே பணிகளில் நியமிக்க தடை கோரி வழக்கு; தென்னக ரெயில்வே பொது மேலாளர் பதிலளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + In TamilNadu Railway works demanded a ban on the recruitment of Tamil strangeness; The Southern Railway General Manager responds Madurai HC order

தமிழகத்தில் தமிழ் தெரியாதவர்களை ரெயில்வே பணிகளில் நியமிக்க தடை கோரி வழக்கு; தென்னக ரெயில்வே பொது மேலாளர் பதிலளிக்க மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு