மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-1 வகுப்பு சேர்க்கையை முடித்து விட்டு வீடு திரும்பிய போது விபத்து: மனைவி- மகள் உடல்நசுங்கி சாவு + "||" + The accident happened when the return of the plus-1 class combination ended up in the accident: wife-daughter's health and death

பிளஸ்-1 வகுப்பு சேர்க்கையை முடித்து விட்டு வீடு திரும்பிய போது விபத்து: மனைவி- மகள் உடல்நசுங்கி சாவு