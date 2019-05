மாவட்ட செய்திகள்

கணவர் இறந்த அதிர்ச்சியில் மனைவியும் சாவு இணைபிரியா தம்பதியின் உடல்கள் ஒரே இடத்தில் தகனம் + "||" + The wife's death and the death of her husband's body were cremated in one place

கணவர் இறந்த அதிர்ச்சியில் மனைவியும் சாவு இணைபிரியா தம்பதியின் உடல்கள் ஒரே இடத்தில் தகனம்