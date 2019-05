மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை-விக்கிரவாண்டி இடையே 4 வழி சாலை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம் அடுத்த ஆண்டுக்குள் பயன்பாட்டுக்கு வருமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the 4-way road construction work between Tanjore-Vikarwandi come into effect next year? Public expectation

தஞ்சை-விக்கிரவாண்டி இடையே 4 வழி சாலை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரம் அடுத்த ஆண்டுக்குள் பயன்பாட்டுக்கு வருமா? பொதுமக்கள் எதிர்பார்ப்பு