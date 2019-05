மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் வெற்றி கொண்டாட்டத்துக்காக சிவகாசியில் கள்ளத்தனமாக சரவெடிகள் தயாரிப்பு - கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள் + "||" + Election victory for the celebration Preparation of cotton swamps in Sivakasi

தேர்தல் வெற்றி கொண்டாட்டத்துக்காக சிவகாசியில் கள்ளத்தனமாக சரவெடிகள் தயாரிப்பு - கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள்