மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் உள்பட அனைத்து விவரங்களையும் 90 சதவீத பள்ளிகள் இணையத்தில் பதிவேற்றம் : முதன்மை கல்வி அலுவலர் தகவல் + "||" + 90% schools uploaded to the Internet in all the details, including teachers and students : Primary Education Officer Information

ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் உள்பட அனைத்து விவரங்களையும் 90 சதவீத பள்ளிகள் இணையத்தில் பதிவேற்றம் : முதன்மை கல்வி அலுவலர் தகவல்