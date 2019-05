மாவட்ட செய்திகள்

கோடை மழை தொடருவதால்கோழிகளில் தீவன எடுப்பு உயர தொடங்கும்ஆராய்ச்சி நிலையம் தகவல் + "||" + The summer rain continues In feeding the feeders begin to rise Research station information

கோடை மழை தொடருவதால்கோழிகளில் தீவன எடுப்பு உயர தொடங்கும்ஆராய்ச்சி நிலையம் தகவல்