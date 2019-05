மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கானவாக்கு எண்ணும் பணியை, 23-ந் தேதி காலை 8 மணிக்கு தொடங்க வேண்டும் + "||" + Thoothukudi parliamentary constituency Vote counting process, will begin at 8 am on 23 November

தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கானவாக்கு எண்ணும் பணியை, 23-ந் தேதி காலை 8 மணிக்கு தொடங்க வேண்டும்