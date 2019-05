மாவட்ட செய்திகள்

கீரனூர் அருகே பிணத்தை ஏற்றிச்சென்ற ஆம்புலன்ஸ் தீப்பிடித்து எரிந்ததால் பரபரப்பு + "||" + Near Kiranur The corpse was lifted The ambulance was caught fire

கீரனூர் அருகே பிணத்தை ஏற்றிச்சென்ற ஆம்புலன்ஸ் தீப்பிடித்து எரிந்ததால் பரபரப்பு