மாவட்ட செய்திகள்

அமராவதி ஆற்றின் கிளை வாய்க்கால்களை தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Amaravati River Branch channels Will dewormal action be taken

அமராவதி ஆற்றின் கிளை வாய்க்கால்களை தூர்வார நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா? சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்பார்ப்பு