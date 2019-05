மாவட்ட செய்திகள்

23-ந் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை:பாதுகாப்பு பணியில் 650 போலீசார்போலீஸ் சூப்பிரண்டு அருளரசு தகவல் + "||" + Counting of votes on 23: 650 policemen in security

23-ந் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை:பாதுகாப்பு பணியில் 650 போலீசார்போலீஸ் சூப்பிரண்டு அருளரசு தகவல்