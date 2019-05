மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரியில்வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் செல்போன் பயன்படுத்த தடைகலெக்டர் பிரபாகர் தகவல் + "||" + In Krishnagiri The use of cellphone in the vote count center is prohibited Collector Prabhakar Information

கிருஷ்ணகிரியில்வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் செல்போன் பயன்படுத்த தடைகலெக்டர் பிரபாகர் தகவல்