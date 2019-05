மாவட்ட செய்திகள்

2 பேர் வெட்டப்பட்ட சம்பவத்தால் மோதல் ஏற்படும் அபாயம் - முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 8 பேர் கைது + "||" + 2 people have been cut Risk of collision -8 people arrested

2 பேர் வெட்டப்பட்ட சம்பவத்தால் மோதல் ஏற்படும் அபாயம் - முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 8 பேர் கைது