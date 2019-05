மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அருகே மாட்டுவண்டி மீது மோட்டார் சைக்கிள் மோதல்; போலீஸ்காரர் சாவு + "||" + Motorcycle clash on the bullock near Karur; The policeman is dead

கரூர் அருகே மாட்டுவண்டி மீது மோட்டார் சைக்கிள் மோதல்; போலீஸ்காரர் சாவு