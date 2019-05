மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடைக்கு வினியோகத்துக்கு வந்தஅரிசி எடை குறைவாக இருந்ததால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது + "||" + The ration shop came to supply The rice was returned because the weight was low

ரேஷன் கடைக்கு வினியோகத்துக்கு வந்தஅரிசி எடை குறைவாக இருந்ததால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது