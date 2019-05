மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்திற்குள் அலுவலர்கள் கண்டிப்பாக செல்போன் கொண்டு செல்ல கூடாது + "||" + Staff should not be taken by the cellphone within the vote count

