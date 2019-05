மாவட்ட செய்திகள்

அரவக்குறிச்சி இடைத்தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் நோட்டை ஜெராக்ஸ் எடுத்து டோக்கனாக வழங்கிய தி.மு.க.வினர் + "||" + DMK leader who gave Rs 2,000 worth of voters at Aravakurichi bypolls

அரவக்குறிச்சி இடைத்தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் நோட்டை ஜெராக்ஸ் எடுத்து டோக்கனாக வழங்கிய தி.மு.க.வினர்