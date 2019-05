மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மறுவாக்குப்பதிவு: 8 வாக்குச்சாவடிகளில் 89.67 சதவீதம் ஓட்டுகள் பதிவு + "||" + Registration of Dharmapuri parliamentary constituency: 89.67 percent of the votes were recorded in 8 polling booths

தர்மபுரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மறுவாக்குப்பதிவு: 8 வாக்குச்சாவடிகளில் 89.67 சதவீதம் ஓட்டுகள் பதிவு