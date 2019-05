மாவட்ட செய்திகள்

தனக்கன்குளம் வாக்குச்சாவடியில்எந்திரம் பழுதால் ஒரு மணி நேரம் வாக்குப்பதிவு தாமதம் + "||" + Thanakankulam polling station The machine is dead and the hour turnout is delayed

