நாலச்சோப்ராவில் தூக்கில் பிணமாக தொங்கிய ஆசிரியை கொலை செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு

மாவட்ட செய்திகள்

நாலச்சோப்ராவில் தூக்கில் பிணமாக தொங்கிய ஆசிரியை கொலை செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு + "||" + In nalaccopra Hanging dead The teacher has been accused of murder

நாலச்சோப்ராவில் தூக்கில் பிணமாக தொங்கிய ஆசிரியை கொலை செய்யப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு