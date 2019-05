மாவட்ட செய்திகள்

7 பேரை விடுதலை செய்யக்கோரி கவர்னருக்கு கடிதம் அனுப்பும் போராட்டம் ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் நடந்தது + "||" + A letter to the governor for the release of 7 people On behalf of the Democratic Youth Association

