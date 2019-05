மாவட்ட செய்திகள்

பேரண்டபள்ளியில், 13 நாட்களாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளகோதண்டராமர் சிலை, இன்று பெங்களூரு புறப்படுகிறது + "||" + In the mall, 13 days have been parked The statue of Kothandaramar is today, departing from Bengaluru

