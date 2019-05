மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாநகரில்சேதம் அடைந்த குப்பை தொட்டிகள் அகற்றம்தெருக்களில் குவியும் குப்பைகளால் சுகாதார சீர்கேடு + "||" + In Salem City Removal of damaged garbage tanks Health disorder with debris in the streets

சேலம் மாநகரில்சேதம் அடைந்த குப்பை தொட்டிகள் அகற்றம்தெருக்களில் குவியும் குப்பைகளால் சுகாதார சீர்கேடு