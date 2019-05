மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் வாலிபரை திருமணம் செய்த திருநங்கைக்கு பதிவு சான்றிதழ் - ஐகோர்ட்டு உத்தரவுப்படி வழங்கப்பட்டது + "||" + In Tuticorin Certificate of registration for transgender who marries the young man - Issued by the Order of the Order

