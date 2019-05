மாவட்ட செய்திகள்

வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் தொடர்பாகபொதுமக்களின் கருத்துகளை அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும் + "||" + Regarding the draft polling list Public opinion should be submitted as a statement

வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் தொடர்பாகபொதுமக்களின் கருத்துகளை அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும்