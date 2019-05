மாவட்ட செய்திகள்

சவுக்கு கட்டைகளால் தடுப்புவாக்கு எண்ணிக்கைக்கு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்‘ஏ.சி’ எந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்டன + "||" + By binding to challenge detention Preparations for the vote count 'AC' machines were installed

சவுக்கு கட்டைகளால் தடுப்புவாக்கு எண்ணிக்கைக்கு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்‘ஏ.சி’ எந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்டன