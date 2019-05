மாவட்ட செய்திகள்

புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி கணினி பயிற்றுனர்களுக்கு பணி இடைப்பயிற்சி கல்வி ஆண்டின் தொடக்கத்திலேயே வழங்க வேண்டும் + "||" + According to the new curriculum, computer training should be given at the start of the academic year of education

